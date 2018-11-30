В России большинству зараженных ВИЧ от 30 до 50 лет, рассказали эксперты

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Большинство зараженных ВИЧ-инфекцией в РФ находится в возрасте 30-50 лет, говорится в справочных материалах Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что в РФ удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией: по итогам десяти месяцев количество новых случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, это произошло на фоне значительного увеличения числа обследованных граждан. По ее словам, темп прироста заболеваемостью ВИЧ снизился с 13% в 2013 году до —2% в 2018 году.

"Преимущественно в 2018 году ВИЧ-инфекция диагностируется в возрасте 30-50 лет (71% больных). Наибольший уровень пораженности населения наблюдается в возрастной группе 30-44 года", — говорится в документе.

По данным экспертов, ВИЧ-инфекция "вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции", более половины больных, впервые выявленных в 2018 году, заразились при гетеросексуальных контактах (54,8%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 42,5%; 2,2% больных инфицировались при гомосексуальных контактах.

© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health Ученые подсчитали число россиян, почти неуязвимых для ВИЧ

Умерли к 31 октября 2018 года 23,6% от числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ, при этом постоянно растет доля больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции. За первые десять месяцев 2018 года в РФ умерло от всех причин 28 958 больных ВИЧ-инфекцией, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез.

За первые десять месяцев 2018 года в России родилось 12 388 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, из них у 158 детей (1,3%) была подтверждена ВИЧ-инфекция. При этом всего за первые десять месяцев 2018 года диагноз ВИЧ-инфекции впервые был поставлен значительно большему количеству детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (512), в связи с выявлением инфекции у детей, рожденных до 2018 года.