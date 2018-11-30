МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Водители автомобилей с шипованными шинами официально смогут отказаться от знака "Шипы" 8 декабря, когда вступит в силу соответствующее постановление правительства, говорится на сайте ГИБДД РФ.
"Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами. Речь идет о конструкции авто, степени его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации.
Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях, как заявляют в ГИБДД, не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия.