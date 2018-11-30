МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Водители автомобилей с шипованными шинами официально смогут отказаться от знака "Шипы" 8 декабря, когда вступит в силу соответствующее постановление правительства, говорится на сайте ГИБДД РФ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. Внесёнными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

"Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами. Речь идет о конструкции авто, степени его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации.

Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях, как заявляют в ГИБДД, не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия.