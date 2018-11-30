В Чебоксарах стартовал открытый кубок России по женской вольной борьбе

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноя — РИА Новости. В Чебоксарах начались соревнования открытого кубка России по вольной борьбе среди женщин, сообщил РИА Новости представитель министерства физической культуры и спорта республики.

По его словам, в соревнованиях примут участие 117 спортсменок из Монголии, Белоруссии и 25 регионов России. Среди участниц в весовых категориях от 50 до 76 килограммов будут разыграны 10 комплектов медалей. Победителям и призерам командных соревнований будут вручены кубки главы Чувашской республики.

"Шестой год подряд в республике проводится открытый Кубок России по женской борьбе. Уверен, что нынешние соревнования пройдут также на высоком уровне", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

Он напомнил, что в прошлом году в Чувашии проходил Кубок мира по женской борьбе с участием восьми ведущих сборных мира.

"По оценкам международной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы "Объединённый мир борьбы" и руководства Федерации спортивной борьбы России, соревнования прошли на самом высоком уровне", — сказал Игнатьев.

В пресс-службе добавили, что вольной борьбой в Чувашии занимаются около трех тысяч человек, из них около пятисот женщин. Этот вид спорта включен в программу 24 спортивных школ региона, также работает отделение вольной борьбы на базе Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова.

В состав сборной России в текущем году включены 22 чувашских борца вольного стиля, из них 21 девушка.

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