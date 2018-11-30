Академик РАН отметил сокращение темпов роста ВИЧ-инфицированных в России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Распространение в России ВИЧ в этом году менее активно, но нельзя говорить о стабилизации эпидемии, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что в РФ удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией: по итогам десяти месяцев количество новых случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, это произошло на фоне значительного увеличения числа обследованных граждан. По ее словам, темп прироста заболеваемостью ВИЧ снизился с 13% в 2013 году до —2% в 2018 году.

"Конечно, можно элемент стабилизации здесь увидеть, но пока это не дает нам никаких оснований говорит о том, что эпидемия стабилизировалась. Около 100 тысяч новых случаев — это очень много… Вот когда будет 10 тысяч (новых случаев заражения – ред.) после ста, тогда я скажу: да, наша работа действительно была эффективной", — прокомментировал журналистам данные Роспотребнадзора Покровский.

Он добавил, что, по расчетным данным, в России инфицирован ВИЧ 1% взрослого населения.

Как следует из материалов центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, по состоянию на 31 октября 3018 года общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, по предварительным данным, составляет 1 306 109 человек. К концу октября 2018 года в стране проживало 998 037 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 308 072 умерших больных.

За первые десять месяцев 2018 года территориальными центрами профилактике и борьбе со СПИД было сообщено, по предварительным данным, о 85 450 новых случаях ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.