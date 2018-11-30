МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 85 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции было выявлено за 10 месяцев 2018 года, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в справочных материалах Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что в РФ удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией: по итогам 10 месяцев количество новых случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, это произошло на фоне значительного увеличения числа обследованных граждан.

"За первые 10 месяцев 2018 года территориальными центрами профилактике и борьбе со СПИД было сообщено, по предварительным данным, о 85 450 новых случаях ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года", — говорится в документе.

Показатель заболеваемости за первые 10 месяцев 2018 года составил 58,2 на 100 тысяч населения. В 2018 году по показателю заболеваемости в РФ лидировали Кемеровская область (зарегистрировано 166,9 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Новосибирская (126,4), Иркутская (125,2), Свердловская (118,5), Челябинская (117,1), Томская (110,9) области, Пермский (109,1), Красноярский (96,2) края, ХМАО (96,4), Тюменская (96,1), Оренбургская (93,5), Курганская (89,8) области. В Москве этот показатель — 62,1.

При этом пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 октября 2018 года составила 679,5 на 100 тысяч населения РФ. Случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы во всех субъектах РФ. Регистрируется рост числа регионов с высокой поражённостью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения): с 22 в 2014 году до 35 в 2018 году. В этих неблагополучных регионах проживало более половины всего населения страны — 59% в 2018 году.

К наиболее поражённым ВИЧ-инфекцией субъектам РФ относятся Иркутская (зарегистрировано 1814,1 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Свердловская (1804,1), Кемеровская (1796,0), Самарская (1474,5), Оренбургская (1356,6) области, ХМАО (1303,7), Челябинская (1266,5), Ленинградская (1210,5), Тюменская (1201,2) и другие.