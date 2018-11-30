МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 85 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции было выявлено за 10 месяцев 2018 года, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в справочных материалах Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
"За первые 10 месяцев 2018 года территориальными центрами профилактике и борьбе со СПИД было сообщено, по предварительным данным, о 85 450 новых случаях ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года", — говорится в документе.
Показатель заболеваемости за первые 10 месяцев 2018 года составил 58,2 на 100 тысяч населения. В 2018 году по показателю заболеваемости в РФ лидировали Кемеровская область (зарегистрировано 166,9 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Новосибирская (126,4), Иркутская (125,2), Свердловская (118,5), Челябинская (117,1), Томская (110,9) области, Пермский (109,1), Красноярский (96,2) края, ХМАО (96,4), Тюменская (96,1), Оренбургская (93,5), Курганская (89,8) области. В Москве этот показатель — 62,1.
При этом пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 октября 2018 года составила 679,5 на 100 тысяч населения РФ. Случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы во всех субъектах РФ. Регистрируется рост числа регионов с высокой поражённостью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения): с 22 в 2014 году до 35 в 2018 году. В этих неблагополучных регионах проживало более половины всего населения страны — 59% в 2018 году.
К наиболее поражённым ВИЧ-инфекцией субъектам РФ относятся Иркутская (зарегистрировано 1814,1 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Свердловская (1804,1), Кемеровская (1796,0), Самарская (1474,5), Оренбургская (1356,6) области, ХМАО (1303,7), Челябинская (1266,5), Ленинградская (1210,5), Тюменская (1201,2) и другие.