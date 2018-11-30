В России могут ввести уголовную ответственность за дискриминацию инвалидов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос целесообразности ужесточения наказания за дискриминацию инвалидов вплоть до введения уголовной ответственности, сообщается на сайте кабмина.

Медведев 21 ноября провел встречу с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов.

"Минюсту России, Минтруду России и Минэкономразвития России и Институту законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ проработать вопросы о целесообразности ужесточения административной ответственности за дискриминацию инвалидов, а также введения уголовной ответственности за совершение таких действий", — говорится в перечне поручений.

Медведев поручил доложить о результатах работы до 13 мая 2019 года.