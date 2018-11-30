В России спрос на рабочую силу превышает ее предложение, заявила Голикова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Количество свободных рабочих мест в РФ, заявленных работодателями в органы службы занятости, увеличилось с начала года на 16,4%, при этом уровень регистрируемой безработицы снизился на 15,8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Она отметила, что "текущая ситуация в экономике России характеризуется превышением спроса на рабочую силу над ее предложением".

"По данным Минтруда, количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 27 ноября 2018 года составило 1,6 миллиона единиц, увеличившись с начала года на 16,4%. При этом уровень регистрируемой безработицы на эту дату составил 652,9 тысячи человек, и снизился по сравнению с началом года на 15,8%", — сообщила вице-премьер.