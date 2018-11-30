Раненных в перестрелке в Краснодаре росгвардейцев поощрят

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Руководство раненных в перестрелке в Краснодаре росгвардейцев будет ходатайствовать об их поощрении, сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, на которых было совершено нападение. Раненые сотрудники нейтрализовали нападавшего, тем самым не допустив пострадавших среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

"В настоящее время готовятся все необходимые документы с ходатайством поощрить сотрудников за грамотные и решительные действия при исполнении служебных обязанностей", — отмечается в релизе.

По данным следствия, в четверг вечером неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. Ответным огнем мужчина был ликвидирован. В результате росгвардейцы получили огнестрельные ранения, они были госпитализированы.

Один из них, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии, второй уже выписан из больницы.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".