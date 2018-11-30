В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Министр отметил, что планирует провести совещание с Минфином и Минэкономразвития по этому вопросу, так как данные этих ведомств также планируется использовать в ходе проекта. "И будем прорабатывать в соответствии с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет — это компетенция регионов", — заявил министр.
Пресс-служба Минтруда РФ уточнила, что пилотные проекты пройдут в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской области.
Министр добавил, что задачу целенаправленной помощи бедным семьям нужно будет отработать в рамках этих пилотных проектов. "Прежде всего, на 65-70% это семьи с детьми", — сказал он.