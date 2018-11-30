Видеосъемка в такси нарушит право граждан на частную жизнь, считает адвокат

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обязательная видеосъемка в салоне такси нарушит конституционное право граждан на частную жизнь, чтобы провести такие поправки в законодательство, потребуется федеральный закон, заявил РИА Новости адвокат Юрий Манукян.

Ранее в пятницу стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов разрабатывает законопроект, который предложил бы МВД обязать агрегаторы устанавливать в салонах такси по две камеры видеорегистрации для съемки дороги и салона машины, о чем написал письмо начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

"Для этого придется, наверное, вводить новый федеральный закон, потому что это ограничит конституционные права граждан, без него такую съемку можно признать недействительной. Я считаю, что не так уж часты случаи, когда нарушаются права пассажиров, когда происходят драки, это не та сфера, где требовалось бы вмешательство государства в таких масштабах", — сказал Манукян.

Адвокат добавил, что такой закон, если он будет принят, не регулирует отношения с нелегальными извозчиками, которые не привязаны к агрегаторам.

По словам адвоката, гражданин однозначно имеет право выбирать, будет ли проводиться съемка салона или нет. При этом собеседник агентства объяснил разницу между такси и другим общественным транспортом — метрополитеном или автобусами, где тоже есть видеосъемка, пояснив, что использование такси — это договор смешанного характера, включающий в себя элементы договора фрахтования и перевозки.

"Поэтому сравнивать видеонаблюдение в такси и других видах общественного транспорта некорректно. По своему характеру перевозка в такси носит более частный характер, там больше никого нет, человек может вести переговоры по телефону или с собеседником. Поэтому отсутствие возможности для пассажира выбрать, будет ли вестись аудио-видеосъемка в такси — это нарушение его конституционного права на частную жизнь, на мой взгляд, для того, чтобы ограничить такое право, понадобится федеральный закон", — заключил Манукян.