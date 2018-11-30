Опрос показал отношение россиян к США

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россияне стали хуже относиться к США: треть граждан РФ (34%) заявили, что плохо настроены по отношению к Америке, тогда как в январе 2017 года людей с подобной позицией было 22%, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно данным исследования, хорошо к США относятся 11% (в январе 2017 г — 22%). Еще 50% заявили о безразличном отношении.

Плохими отношения между РФ и США на данный момент назвали 51% респондентов, хотя в июле 2015 года их доля составляла 65%. Хорошими взаимоотношения считают лишь 4% опрошенных (в июле 2015 г — 7%).

В исследовании отмечается, что по мнению только 7% россиян за последний год отношения между Россией и Америкой улучшились. Половина опрошенных (48%) заявляет, что они ухудшились, еще 30% — что остались без изменений.

Ухудшение отношений, как полагают 26% россиян, связано с политикой, которую проводят США. Политический курс РФ винят в этом 4%; 16% полагают, что это следствие политики обеих стран.

По мнению 68% респондентов, США в сегодняшнем мире играют скорее отрицательную роль (в январе 2017 года — 69%). Противоположного мнения придерживается 7% (в январе 2017 г — 11%).

Большинство граждан России (53%) заявляют, что и США, и РФ важно, чтоб отношения между ними были хорошими. По мнению 18%, хорошие отношения нужнее США; 19%, наоборот, считают, что они нужнее РФ. Еще 8% полагает, что хорошие отношения не нужны ни России, ни Америке.

Социологи отмечают, что 63% заявляют о необходимости для руководства РФ стремиться к улучшению отношений с США, а 20% придерживаются обратной точки зрения.

Опрос "ФОМнибус" проводился 24-25 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъекта РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.