Дед Мороз не будет дарить игрушечное оружие

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дед Мороз сказал журналистам, что не сможет подарить игрушечное или спортивное оружие, но поможет исполнить доброе желание.

"Друзья мои, если вы о чем-то мечтаете, то у вас есть два варианта: либо это сбудется, либо нет. А если вы не мечтаете, то это не сбудется точно. Любое исполнение желаний начинается с мечты. Если вы что-то еще хотите и это что-то доброе, то я обязательно помогу этому осуществиться с моей волшебной власти", — сказал журналистам Дед Мороз.

При этом Дед Мороз отметил, что не может подарить оружие, даже игрушечное или спортивное.

Также он рассказал, что создать волшебство может каждый: достаточно улыбнуться грустному человеку на улице.

"Что такое счастье? Счастье — это когда человек ощущает собственную нужность. Для меня счастье, это когда вас понимают. Вот если кто-то вас понимает полностью, вот тогда вы счастливы. Я мечтаю, чтобы вы все научились понимать друг друга", — сказал Дед Мороз, отметил, что не считает себя абсолютно счастливым человеком.

В этом году за два месяца Дед Мороз посетит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.