НОВОСИБИРСК, 30 ноя — РИА Новости. Новосибирские волонтеры собирают деньги и ищут попутчика для перевозки в Россию бездомного полугодовалого котенка из Китая. Об этом рассказала РИА Новости волонтер благотворительного фонда "Варежка" Светлана Пальчунова.

"Один из волонтеров был в командировке в Китае. Котенка подбросили к гостинице, где они жили. Ему было месяц-полтора от роду. В близлежащих заведениях и магазинах сказали, что не знают, чей это котенок. В итоге его скрытно пронесли в гостиницу", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на улице в Китае котенок вряд ли бы выжил, так как там очень хорошо работают службы отлова животных. Поэтому решили не усыплять его, а вывезти в Россию и найти хозяина. Выяснилось, что это непросто: нужно оформить большое количество документов в специальной службе, на что требуется много денег и как минимум месяц времени.

"На данный момент у котенка уже есть паспорт, чип. Единственное, чего нам не хватает, — это человека, который летел бы примерно через месяц из этого места Китая в Россию. Сейчас с нами связалась девушка, которая живет в соседнем городе, — она готова помочь с документами", — сказала Пальчунова, отметив, что главной сложностью для волонтеров стал языковой барьер.

Волонтер добавила, что на оформление документов требуется около 30 тысяч рублей и уже удалось собрать около половины от этой суммы. Пока котенок живет у россиян, которые работают в Китае, недалеко от Шанхая и города Ханчжоу. Котенку около полугода, его зовут Ёши — в честь символа городка, где его нашли. Волонтеры надеются, что котенка удастся перевезти в Россию в конце декабря — начале января.