Общественный совет Ростуризма утвердил туристический бренд страны

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Общественный совет Федерального агентства по туризму обсудил финальный вариант туристического бренда России и утвердил знак, девиз которого "Россия – целый мир", созданный в стиле супрематизма, сообщили РИА Новости в Ростуризме.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов напомнил, что реализация проекта по созданию бренда России идет уже несколько лет. "У каждой страны, которая активно развивает и продвигает туризм в мире, есть бренд. У 144 стран мира такие бренды и слоганы есть. У нас нет, и это серьезное упущение. Нам важно продвигать наш туризм и внутри, и за рубежом", — сказал он.

© Фото : Федеральное агентство по туризму Туристический бренд России © Фото : Федеральное агентство по туризму Туристический бренд России

Глава Ростуризма напомнил, что на первом этапе было решено поработать с гражданами, и был объявлен открытый конкурс на разработку бренда страны, куда поступило более 10 тысяч предложений. "Но мы поняли, что нужно работать с профессионалами, и обратились в Ассоциацию брендинговых компаний России. Они живо откликнулись на наше предложение. Посчитали важным участвовать в этом историческом процессе", — пояснил Сафонов.

Руководитель Ассоциации брендинговых компаний Алексей Андреев, рассказал, что была проделана огромная консолидированная работа. "Было получено 30 взвешенных полноценных стратегий, из них выбрали 10 финалистов. Они перешли в народное голосование, которое шло на сайте онлайн в течение трех месяцев. В итоге три финальных предложения легли на стол жюри", — продолжил он.

Концепция-победитель – это знак, созданный в стиле супрематизма, и девиз "Россия – целый мир", она набрала большинство голосов жюри.

"Тема супрематизма — одна из сквозных в российской культуре, и мы нашли инструменты для коммуникации, которые позволят представить страну в этом бренде. Метафорой стала картинка, которая представляет собой карту страны. Она разбирается на детали и при этом остается узнаваемой. Эксплуатация дизайна бренда будет возможна везде и в разных формах. У знака большое количество интерфейсов. Мы верим в будущее этого бренда. Результатами мы удовлетворены", считает Андреев.

По итогам обсуждения участники совещания одобрили представленный туристический бренд страны. Ростуризм должен зарегистрировать знак, будет также продуман формат и правила его использования.