МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новый суперкомпьютер позволит увеличить длительность прогнозов погоды, в 2019 году будет запущен вероятностный прогноз сроком до десяти суток, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
"Срок прогноза температуры вырастет с нынешних пяти суток, есть надежда получить дополнительно полтора дня полезного прогноза. Для осадков сможем давать уверенный прогноз на трое суток. Надеюсь, что наши потребители это почувствуют", — сказал Киктёв.
Кроме того, в 2019 году погодное ведомство планирует провести испытания новой технологии вероятностного прогноза погоды. Это позволит расширить на сайте Гидрометцентра период прогноза до десяти суток в вероятностной форме, рассказал собеседник агентства.
Кроме того, недавно появилось мобильное приложение Гидрометцентра для андроида MeteoInfoWidget, поделился метеоролог.