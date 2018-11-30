МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новый суперкомпьютер позволит увеличить длительность прогнозов погоды, в 2019 году будет запущен вероятностный прогноз сроком до десяти суток, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"Срок прогноза температуры вырастет с нынешних пяти суток, есть надежда получить дополнительно полтора дня полезного прогноза. Для осадков сможем давать уверенный прогноз на трое суток. Надеюсь, что наши потребители это почувствуют", — сказал Киктёв.

Кроме того, в 2019 году погодное ведомство планирует провести испытания новой технологии вероятностного прогноза погоды. Это позволит расширить на сайте Гидрометцентра период прогноза до десяти суток в вероятностной форме, рассказал собеседник агентства.

"Пока наши прежние технологии просто перенесены на новый вычислитель. Теперь начинается собственно развитие новых технологий. Мы будем повышать степень детализации прогнозов. Реализация потенциала нового суперкомпьютера займет по крайней мере пару лет. Но эффект мы почувствуем уже в 2019-2020 годах", — уточнил Киктёв.

Кроме того, недавно появилось мобильное приложение Гидрометцентра для андроида MeteoInfoWidget, поделился метеоролог.