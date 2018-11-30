МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В России намерены узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров на аукционах в интернете, сообщают "Известия".

Отмечается, что за подготовку соответствующего проекта постановления правительства отвечает Минэкономразвития совместно с МВД. По данным издания, документ планируется представить кабмину в сентябре 2019 года.

"Известия" пишут, что чиновники рассматривают три схемы отбора "красивых" номеров. В соответствии с первым из них абсолютно все автономера будут выставляться на продажу, а невостребованные позже передадут в ГИБДД для свободной выдачи. Второй вариант предполагает, что лотом станут только знаки, отобранные по определенному алгоритму. Также рассматривается ситуация, при которой покупатель сможет сам заказать себе номер с определенным набором букв и цифр.

В ходе разработки проекта ведомству предстоит определить, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов.