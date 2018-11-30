МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В России намерены узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров на аукционах в интернете, сообщают "Известия".
"Известия" пишут, что чиновники рассматривают три схемы отбора "красивых" номеров. В соответствии с первым из них абсолютно все автономера будут выставляться на продажу, а невостребованные позже передадут в ГИБДД для свободной выдачи. Второй вариант предполагает, что лотом станут только знаки, отобранные по определенному алгоритму. Также рассматривается ситуация, при которой покупатель сможет сам заказать себе номер с определенным набором букв и цифр.
В ходе разработки проекта ведомству предстоит определить, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов.