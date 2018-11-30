Большинство жителей Якутии голосуют за присвоение аэропорту имени Ойунского

ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Свыше 50 тысяч якутян проголосовали в проекте "Великие имена России", большинство из них отдали голоса за присвоение аэропорту Якутска имени Платона Ойунского, сообщил РИА Новости специалист-эксперт Общественной палаты республики Владислав Окороков.

Конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей начался 11 октября и завершится 30 ноября в 23:59 по московскому времени. Оглашение результатов состоится 5 декабря в передаче "60 минут" в эфире "Россия 1".

"На данный момент в Якутии проголосовало 50847 человек. На сайте с большим отрывом лидирует Платон Ойунский — 48% (24748 голосов), второе место у Михаила Николаева — за него отдали голос 27% (13892 человек), третье место у Валерия Кузьмина — 18% (9532 голосов), и четверку финалистов замыкает Петр Бекетов, за которого проголосовали 5% якутян (2675 человек)", — рассказал Окороков.

По его словам, с 13 по 29 ноября в пунктах волонтеров Победы в республике проголосовало около 12 тысяч якутян.

"Жители населенных пунктов, где слабый интернет, активно звонили в нашу приемную проекта, даже просили своих городских родственников проголосовать в Общественной палате. Были даже такие активные граждане, которые отправляли нам письма. У меня в руках письмо от Елены Дмитриевны Афанасьевны, ей 90 лет, она через свое письмо отдает свой голос одному из кандидатов", — поделился он.

На Дальнем Востоке Якутия заняла второе место по числу проголосовавших. "Впереди только Хабаровск, где приняло участие 76913 хабаровчан", — добавил Окороков.

Жители республики должны выбрать для аэропорта Якутска одно из четырех представленных в шорт-листе конкурса имен: Бекетова Петра Ивановича (около 1600-1661) — русского путешественника, землепроходца, воеводы, исследователя Сибири, основателя Якутска; Кузьмина Валерия Ильича (1918-1983) — командира Якутского объединенного авиационного отряда Якутского управления гражданской авиации, Героя социалистического труда, одного из первых летчиков из народа саха; Николаева Михаила Ефимовича (1937 г.р.) — российского государственного и политического деятеля, первого президента республики Саха (Якутия), Ойунского Платона Алексеевича (1893-1939) — якутского советского писателя, ученого-филолога и общественного деятеля, основоположника якутской советской литературы.