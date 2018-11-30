В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Европе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Предстоящая зима практически на всей территории Европы не будет холодной, ожидается температура выше нормы, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"В совместном мультимодельном вероятностном прогнозе практически по всей территории Европы холода не видно. Из категорий "ниже нормы", "выше нормы" и "около нормы" наиболее вероятная категория — температура выше нормы", — сказал Киктёв.

При этом он добавил, что на большей части Западной и Центральной Европы, на западе Скандинавии в этот раз прогноз достаточно неуверенный.

"Вероятность сценария "температура выше нормы" лишь немного превышает 50%. Вероятности температур "ниже" и "около нормы" в совокупности набирают чуть меньше 50%", — уточнил метеоролог.