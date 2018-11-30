Роспотребнадзор рассказал о распространении холеры в мире

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор со ссылкой на данные ВОЗ сообщил, что с начала года в 37 странах холерой заболели свыше 73 тысяч человек, а также назвал ряд рекомендаций, как избежать инфекционного заболевания, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным Всемирной организации здравоохранения с начала текущего года в 37 странах мира число заболевших холерой составило свыше 73,3 тысячи человек, из них 1788 закончились летальным исходом, также зарегистрированы более 270 тысяч случаев подозрения на холеру", — говорится в сообщении.

Сообщается, что более 70,2 тысячи заболевших приходится на страны Африканского континента, в настоящее время также отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки.

В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство советует употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода); не употреблять лед, приготовленный из сырой воды; мясо, рыбу, морепродукты обязательно подвергать термической обработке; овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком.