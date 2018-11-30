Опрос: большинство россиян толерантно относятся к больным СПИДом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян толерантно относятся к людям, больным СПИДом, и считают, что им необходимо оказывать помощь, сказано в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"По отношению к людям, больным СПИДом, наше общество настроено толерантно: так, 89% респондентов считают, что таким людям необходимо оказывать помощь и только 5% — что их следует изолировать от остальных граждан, 2% — предоставить самим себе", — говорится в отчете ВЦИОМ.

Россияне также стали терпимее относиться к ВИЧ-инфицированным людям. По данным ВЦИОМ, 50% опрошенных не видят ничего страшного в том, чтобы работать вместе с ВИЧ-положительными людьми, а в 2005 году таких респондентов было только 33%. Более половины (57%) россиян готовы ухаживать за близким ВИЧ-инфицированным, тогда как в 2005 году такое мнение высказывали лишь 29% респондентов.

Тем не менее, почти половина (49%) россиян не готовы пользоваться посудой, которой когда-либо пользовался ВИЧ-инфицированный человек, говорится в сообщении. 29% опрошенных не видят в этом ничего страшного, а 18% респондентов сказали, что пошли бы на это, хотя этот шаг дался бы им с трудом.

В целом, по данным опроса, о ВИЧ-инфекции осведомлен почти каждый (97%) взрослый россиянин, и большинство опрошенных (88%) считают эту проблему актуальной для РФ.

Всероссийский опрос проведен 28 ноября 2018 года. В телефонном интервью принимали участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2004-2009 годах были проведены квартирные опросы.