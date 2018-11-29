Роспотребнадзор оценил данные ВОЗ по ВИЧ и СПИД в России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав РФ считают недостоверными данные доклада Европейского бюро ВОЗ и ECDC "Обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Европе", поскольку РФ, а также ряд европейских стран не представляли в ЕРБ ВОЗ официальные данные по эпидситуации в стране, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health Ученые подсчитали число россиян, почти неуязвимых для ВИЧ

"Данные, опубликованные в докладе Европейского бюро ВОЗ и ECDC "Обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Европе", не соответствуют действительности. Российская Федерация не представляла в ЕРБ ВОЗ официальные данные по эпидситуации в стране. Ряд европейских стран (например, Германия, Италия, Финляндия и др.) также не представляют сведений в ВОЗ, например о числе обследованных на ВИЧ", — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что России удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и получить отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года, это произошло на фоне значительного увеличения числа граждан, обследованных на инфекцию. В целом, по ее словам, темп прироста заболеваемостью ВИЧ снизился с 13% в 2013 году до минус двух процентов в 2018 году. Попова также выразила сомнение в том, что показатели, заявленные для Украины, объективны.

Как следует из доклада ВОЗ, опубликованного в среду, в 2017 году в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 159 420 новых случаев ВИЧ-инфекции (20 на 100 тысяч населения). При этом самые высокие показатели на 100 тысяч населения якобы наблюдались в Российской Федерации (71,1), Украине (37), Белоруссии (26,1) и Республике Молдова (20,6), а самые низкие – в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9), отмечается в документе.