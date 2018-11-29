В Госдуме рассказали, в каком случае проверят поездку Лебедева в США

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Думская комиссия по депутатской этике может изучить историю с пребыванием вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) в Майами во время региональной недели, если поступит соответствующее заявление, сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба (ЕР).

"Формальный повод для разбирательств — если кто-то напишет заявление. Мы же не знаем обстоятельств: там он, здесь, какого года фотографии… Если появится предмет, рассмотрим естественно на комиссии", — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лебедев выложил в Facebook фотографии из Майами, которые прокомментировал лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, напомнив парламентарию о региональной неделе. Сейчас на странице Лебедева в Facebook этот пост отсутствует.