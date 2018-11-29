В Госдуме прокомментировали пребывание вице-спикера в Майами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Появившаяся в соцсетях информация о пребывании в Майами вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) нуждается в проверке, не исключено, что депутат находится в отпуске, считает глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба (ЕР).

"Мы же не знаем, что случилось, по каким делам он туда ездил. Поэтому когда приедет с региональной недели, мы спросим, поинтересуемся… Надо спросить, на основании каких документов он выезжал, в счет ли отпуска выезжал или ездил к своим избирателям. У нас за границей тоже избирательные округа", — сказал депутат РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лебедев выложил в Facebook фотографии из Майами, которые прокомментировал лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, напомнив парламентарию о региональной неделе. Сейчас на странице Лебедева в Facebook этот пост отсутствует.