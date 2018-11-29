В Кремль доставят столетнюю новогоднюю ель 18 декабря

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главную новогоднюю елку России высотой 27 метров доставят в Кремль 18 декабря, ей 100 лет, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

"Ель найдена в Щёлковском районе Московской области. Ели 100 лет, высота 27 метров, диаметр 60 сантиметров", — сообщила Крылова журналистам.

Она уточнила РИА Новости, что елку спилят 16 декабря, а уже 18 декабря доставят в Московский Кремль, о чем доложили управляющему делами президента Александру Колпакову на расширенном заседании организационного комитета по подготовке и проведению Общероссийской новогодней елки.