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Эксперты прокомментировали итоги съезда ОНФ

Сюжет:
Съезд ОНФ – 2018 (18)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронтаПрезидент РФ Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. ОНФ, проведя масштабную ротацию и выбрав новое руководство движения, в состав которого вошли представители избирательного штаба президента РФ, подчеркнул близость к первому лицу и обозначил тренд на обновление управленческого класса, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

В четверг на съезде ОНФ прошло переизбрание сопредседателей центрального штаба организации: вместо трех в руководство фронта вошло пять человек — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

Значимость и близость к первому лицу

Леонид Рошаль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рошаль назвал ОНФ оком народа
По словам главы фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, ОНФ было важно показать, что они по-прежнему актуальны и активны, и большая ротация, привлечение в руководство фронта людей из избирательного штаба Владимира Путина, этому всячески способствовали.

"Смена сопредседателей – это способ прозвучать, к тому же в рамках ротации нужно было найти какую-то символическую возможность прямого доступа к первому лицу… Но главное было показать, что ОНФ существует, а турбулентность, которая в воздухе ощущается, но не влияет на устоявшиеся уже институты, также нужно было показать, что Путин по прежнему заинтересован в ОНФ", — сказал Виноградов.

Отчасти с этим мнением согласен и политолог Александр Коньков, который также отмечает символическое значение избрания сопредседателями Шмелеву и Когорина. Однако аналитик считает, что их появление в руководстве ОНФ не стоит рассматривать только под таким углом. "Безусловно, то, что Шмелева и Когорин были в штабе (президента), имеет значение, оба человека достаточно известны, набрали хороший вес… То, что они вошли в ОНФ, позволит перезагрузить сам фронт и использовать их наработки, полученные на общественном поприще", — сказал он.

Уход политиков и ставка на новых управленцев

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин отметил важность роли ОНФ для государства
По мнению Конькова, сейчас Народный фронт сделал ставку на общественные структуры, поэтому политики отходят от руководства, этим и объясняется уход из сопредседателей Ольги Тимофеевой.

"Ольга Тимофеева была одним из инициаторов и активистов ОНФ, но сейчас она стала профессиональным депутатом, она в Госдуме, а с другой стороны привлечены Елена Шмелева и Сергей Коготин, которые были сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина, и сейчас ставка делается именно на такие общественные структуры. Это тоже продолжение того тренда, который еще в начале избирательной кампании Путина был заявлен", — пояснил политолог.

Эксперт добавил, что приход в руководство фронта таких авторитетов, как Леонид Рошаль, будет способствовать большей фундаментализации ОНФ, его интеграции в отраслевые сферы, в частности, здравоохранение, образование, промышленность, кадровые проекты. "Это позволит обеспечивать интеграцию такого большого пула людей, которые включились в проект "Лидеры России" для того, чтобы они могли обогатить ОНФ", — полагает он.

В свою очередь эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов отметил, что появление в составе сопредседателей Комиссарова наглядно показывает реализацию идеи обновления управленческого класса в России.

"Это новый сюжет, запрос на обновление управленческого класса в России, он достаточно велик, в принципе в Кремле это понимают. А "Лидеры России" является проектом, который по идее и есть запрос на обновление, таким образом, наличие Комиссарова в этом списке – это некая дань или некая демонстрация того, что вопрос об обновлении управленческого класса, управленческой элиты тоже находится в числе приоритетов Кремля", — сказал Слатинов.

Новый состав Народного фронта, добавляет Слатинов, репрезентирует и нынешние основные функции ОНФ, и те приоритеты, которые заявлены в новом сроке Путина.

"И соответственно ОНФ является той структурой, которая эти приоритеты и достижения этих целей будет мониторить, также будет знакомить общественность с достижением этих целей, и помогать в этом тоже", — считает он.

Контроль за майским указом

Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин считает, что ОНФ отвечает тем целям, ради которых создавался
По словам Конькова, перезагрузка и корректировка тех основных направлений деятельности, по которым ОНФ развивался в прежние годы, была необходима.

"Понятно, что по итогам крупных электоральных циклов перед фронтом стоят уже менее боевые, но более созидательные задачи, которые связаны с реализацией тех обещаний, которые делались кандидатами ОНФ в ходе своих избирательных активностей. С другой стороны, конечно, нужен контроль за исполнением майского указа… Исходя из этого и нужно рассматривать ту динамику, которую мы сегодня наблюдаем, в частности, в привлечении новых лиц в руководство", — сказал он.

Слатинов также отмечает, что важная роль ОНФ будет заключаться в том, что скорее всего он будет мониторить исполнение майского указа. "Возможно, будет некая организация, которая будет заниматься мониторингом 204 указа", — предположил эксперт.

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