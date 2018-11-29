В Подмосковье открылся мост через Волгу, построенный на деньги от "Платона"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мост через Волгу, часть средств на постройку которого обеспечила госсистема взимания платы с грузовиков "Платон", открылся в подмосковной Дубне, сообщается на сайте Минтранса.

Движение по мосту открылось в четверг на два месяца раньше намеченного срока. До этого в Дубне функционировал только один автомобильный переезд через Волгу, который проходит по территории местной ГЭС. Движение грузового транспорта по нему ограничено.

"Путепровод является одним из крупнейших по объему строительства в России. Расстояние между его русловыми опорами, рассчитанное для сохранения полноценного судоходного движения, составляет 168 метров. Строительство масштабного сооружения получило федеральное финансирование, в том числе полмиллиарда рублей за счет средств от государственной системы "Платон", — говорится в сообщении.

"Я очень надеюсь, что с открытием этого моста мы получим новый виток развития экономики, решение социальных вопросов, новое качество жизни", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чьи слова приводятся, в свою очередь, в сообщении пресс-службы главы Подмосковья. Он совместно с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым открыл рабочее движение на мосту.

Строительство нового моста в Дубне началось в декабре 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируемая пропускная способность новой переправы – свыше 24 тысяч автомобилей в сутки, общая протяженность сооружения – почти 2 километра, в том числе сам мост — 1,2 километра. Расчетная скорость движения составит 80 километров в час. Мост разгрузит город от транзитного трафика, повысит транспортную доступность городов Московской и Тверской областей. Объект стратегически необходим для развития ОЭЗ в Дубне, которая в прошлом году заняла первое место в России по инвестактивности.

Система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года. За это время в системе зарегистрировались 1,1 миллиона большегрузов более чем из 70 стран. Всего на 15 ноября 2018 года в федеральный дорожный фонд было перечислено более 59 миллиардов рублей.