МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили была профанацией элементов безопасности, так как реально проследить ее наличие было практически невозможно из-за сокращения численности сотрудников ГИБДД, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили.

"Я к этому кроме как положительно отнестись никак не могу. Потому что, по сути дела, это профанация, профанация элементов безопасности", — сказал Старовойтов РИА Новости.

Он пояснил, что для того, чтобы проследить наличие наклейки, нужна не видеокамера, а именно сотрудник ГИБДД, численность которых значительно сократилась, в том числе, из-за введения камер видеофиксации. "Для того, чтобы администрировать наличие этой наклейки, нужны именно сотрудники ГИБДД. Никак иначе ты за этим вопросом не проследишь. Эффект равен нулю. Поэтому я полностью поддерживаю", — добавил он.

При этом депутат отметил, что сам он, как автолюбитель, разницы от того, есть наклейка или нет на автомобилях во время дорожного движения, в своей собственной реакции никакой не ощущал.

Обязанность устанавливать знак была закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.

Как ранее сообщили в МВД РФ, опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность и все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об отмене обязанности водителей по его установке.