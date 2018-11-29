МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили была профанацией элементов безопасности, так как реально проследить ее наличие было практически невозможно из-за сокращения численности сотрудников ГИБДД, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили.
"Я к этому кроме как положительно отнестись никак не могу. Потому что, по сути дела, это профанация, профанация элементов безопасности", — сказал Старовойтов РИА Новости.
При этом депутат отметил, что сам он, как автолюбитель, разницы от того, есть наклейка или нет на автомобилях во время дорожного движения, в своей собственной реакции никакой не ощущал.
Как ранее сообщили в МВД РФ, опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность и все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об отмене обязанности водителей по его установке.