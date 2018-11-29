В Новороссийске организовали эвакуационные пункты после введения режима ЧС

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Эвакуационные пункты организованы в Новороссийске в связи с введением режима ЧС из-за урагана, они готовы к приему людей, сообщает администрация города.

В Новороссийске в 13.00 мск четверга в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду введен режим ЧС.

"В школах города организованы эвакуационные пункты, которые полностью готовы к приему людей. По поручению главы города эвакопункты обеспечены всем необходимым", — говорится в сообщении.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы.