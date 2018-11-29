В Бурятии и Забайкалье "дальневосточный гектар" внедрят в два этапа

ЧИТА, 29 ноя — РИА Новости. Внедрение программы по выдаче "дальневосточных гектаров" пойдет по тому же пути, как и в других дальневосточных регионах: сначала участки сможет получать только местное население, затем все граждане России, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В четверг Трутнев находится с рабочим визитом в Забайкальском крае, где провел встречу с общественностью и врио губернатора региона Александром Осиповым. На встрече с представителями общественности вице-премьер рассказал о том, какие возможности получает регион после включения в состав Дальневосточного федерального округа. По его словам, жители Забайкалья и Бурятии вскоре смогут получать "дальневосточные гектары".

"Мы договорились, что внедрение программы в двух новых регионах будет идти так же поэтапно, как мы это делали два года назад", — сказал вице-премьер.

Трутнев пояснил, что до этого власти края должны определить, какую часть земли можно передавать в пользование. Участки, закрытые для предоставления населению, на электронной карте будут окрашены в серый цвет.

"В течение шести месяцев землю можно будет оформить только жителям региона на всей его территории. По истечении этого периода – любым гражданам России", — пояснил Трутнев.

Он отметил, что для того, чтобы программа заработала, потребуются не позднее начала 2019 года внести поправки в федеральный закон.