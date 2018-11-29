Получение инвалидами государственных услуг упростят

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Получение инвалидами государственных услуг будет упрощено, заявил журналистам министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

В четверг на заседании правительства был рассмотрен проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 51 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", разработанный Минтрудом.

"Законопроект одобрен правительством России. Мы предлагаем упростить получение инвалидами государственных услуг, которые сейчас требуют личного предоставления инвалидом ряда документов в соответствующий орган – прежде всего, справки, подтверждающей инвалидность, индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. В случае принятия законопроекта эти документы в бумажном виде предоставлять лично не потребуется: госорганы будут получать необходимые данные из Федерального реестра инвалидов", — сообщил Топилин по итогам заседания.

По его словам, нововведение коснется услуг в сфере содействия занятости населения, обеспечения техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение, различных мероприятий по социально-бытовой, средовой, медицинской, социокультурной реабилитации и других.

"Данный законопроект – еще один шаг в обеспечении удобства при получении инвалидами госуслуг, – пояснил глава Минтруда. – Мы планируем и далее вести работу по обмену необходимыми документами в электронном виде без участия заявителя-инвалида. Соответствующее поручение было дано Минтруду по итогам недавней встречи председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева с общественными организациями инвалидов. Подготовим новые предложения в начале следующего года".

По данным Минтруда, государственная информационная система "Федеральный реестр инвалидов" начала функционировать с 1 января 2017 года. Основными целями ее создания являются упрощение получения государственных услуг инвалидами; повышение их информированности о своих правах; наделение органов государственной власти необходимой актуальной информацией при формировании государственной политики в отношении инвалидов.

Информационная система объединяет в себе сведения из информационных систем разных ведомств – федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России, Минздрава России, Рособрнадзора, Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Роструда, а также региональных.

В связи с введением в эксплуатацию реестра сведения из документов, выдаваемых учреждениями медико-социальной экспертизы, теперь могут быть запрошены для предоставления государственных и муниципальных услуг из указанной государственной информационной системы в порядке межведомственного взаимодействия. Соответствующие виды сведений уже зарегистрированы Пенсионным фондом России в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0) и могут быть получены посредством данной системы.