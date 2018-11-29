Рошаль предложил разработать госпрограмму для решения кадровых вопросов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Необходимо разработать и внедрить государственную программу, которая поможет решить кадровые вопросы, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль.

"Мы должны наконец разработать и утвердить реальную государственную программу, которая должна четко ответить на вопрос: как и когда мы решим кадровые проблемы. Это проблема не только минздрава, и не столько минздрава. ОНФ в какой-то степени — кузница ваших кадров, включая губернаторов, вице-губернаторов, депутатов Государственной думы. Честно скажу, нас здорово обкорнали за последние годы. Почти десяток наших самых продвинутых активистов ушли на повышение. Не знаю, какая другая организация это бы выдержала", — сказал Рошаль на встрече президента РФ с членами Центрального штаба ОНФ.

Ранее в четверг Рошаль, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева стали новыми сопредседателями центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).