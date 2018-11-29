Рошаль обратился к Путину с тремя просьбами для членов ОНФ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, избранный сопредседателем центрального штаба ОНФ в четверг, обратился к президенту России с тремя просьбами: встречаться с членами ОНФ два раза в год, проводить ежегодную коррекцию нацпроектов и по отдельным поручениям обеспечить учет позиций ОНФ при принятии решений.
По его словам, вторая просьба касается национальных проектов — "возможно, правильно проводить ежегодную коррекцию, естественно, в сторону улучшения и внесения изменений в национальные проекты, в планы мероприятий по их реализации, с учетом позиций профессионального и экспертного сообщества и с учетом мнения граждан нашей России".
Ранее в четверг на съезде ОНФ был изменен устав Движения и избраны пятеро (вместо троих, как раньше) новых сопредседателей центрального штаба. Помимо Рошаля, новыми сопредседателями стали руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.