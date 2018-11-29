Эксперт прокомментировал отмену знака "Шипы" на машинах

Путин: в органах власти много порядочных людей, но контроль со стороны общественных организаций и гражданского общества быть должен

Путин: в органах власти много порядочных людей, но контроль со стороны общественных организаций и гражданского общества быть должен

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отмена обязательного знака "Шипы" на автомобилях, указ о которой в четверг подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, это избавление российских правил дорожного движения от старого наследия СССР, что не может не радовать, рассказал РИА Новости автоинструктор Михаил Батунин.

Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев подписал указ об отмене обязанности устанавливать знак "Шипы" на автомобили.

"Этот знак пришел к нам из советского времени. Сейчас, когда на многих автомобилях установлена система ABS, есть 4WD и так далее, знак "Шипы" не играет никакой роли. Но за его отсутствие вас могут наказать. Так что правильно что его отменили", — сообщил эксперт.

Он отметил, что правительству предстоит ещё долгая и кропотливая работа, чтобы убрать и остальные "подобные обязательства", которые в современном мире можно уже считать глупостью.

"Отлично, что работа в этом направлении идёт. Но предстоит ещё многое поправить. Чем быстрей это будет сделано, тем быстрей мы придём к мировым стандартам, что водителей будет только радовать", — добавил инструктор.

Обязанность устанавливать знак была закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.

Как ранее сообщили в МВД РФ, опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность и все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об отмене обязанности водителей по его установке.