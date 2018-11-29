Эксперт прокомментировал отмену знака "Шипы" на машинах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отмена обязательного знака "Шипы" на автомобилях, указ о которой в четверг подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, это избавление российских правил дорожного движения от старого наследия СССР, что не может не радовать, рассказал РИА Новости автоинструктор Михаил Батунин.
"Этот знак пришел к нам из советского времени. Сейчас, когда на многих автомобилях установлена система ABS, есть 4WD и так далее, знак "Шипы" не играет никакой роли. Но за его отсутствие вас могут наказать. Так что правильно что его отменили", — сообщил эксперт.
Он отметил, что правительству предстоит ещё долгая и кропотливая работа, чтобы убрать и остальные "подобные обязательства", которые в современном мире можно уже считать глупостью.
"Отлично, что работа в этом направлении идёт. Но предстоит ещё многое поправить. Чем быстрей это будет сделано, тем быстрей мы придём к мировым стандартам, что водителей будет только радовать", — добавил инструктор.
Обязанность устанавливать знак была закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.
Как ранее сообщили в МВД РФ, опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность и все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об отмене обязанности водителей по его установке.