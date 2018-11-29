Путин призвал совершить прорыв в гражданских отраслях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия совершила прорыв в оборонной промышленности и обеспечении безопасности, теперь это надо сделать в гражданских отраслях, заявил президент России Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронта в четверг.
Он отметил, что за последний год сделано немало, но этого недостаточно.
"Люди ждут кардинальных изменений, но невозможно добиться кардинальных изменений без масштабных, в том числе и государственных вливаний денежных средств. Ну а если это происходит, то без общественного, широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается и каковы результаты, добавиться этих результатов будет практически невозможно, это можно будет сделать только с вашим участием", — добавил президент.