Путин призвал совершить прорыв в гражданских отраслях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия совершила прорыв в оборонной промышленности и обеспечении безопасности, теперь это надо сделать в гражданских отраслях, заявил президент России Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронта в четверг.

"За последние 10-15 лет мы многое сделали для возрождения армии и флота, возрождения оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мы надежно, гарантированно обеспечили безопасность российского государства. Теперь нам нужно сделать следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит гораздо более сложный шаг: нужно в гражданских отраслях, в промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры сделать то, что мы с вами сделали и в сфере обеспечения обороноспособности страны, сделать прорыв", — заявил Путин.

Он отметил, что за последний год сделано немало, но этого недостаточно.

"Люди ждут кардинальных изменений, но невозможно добиться кардинальных изменений без масштабных, в том числе и государственных вливаний денежных средств. Ну а если это происходит, то без общественного, широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается и каковы результаты, добавиться этих результатов будет практически невозможно, это можно будет сделать только с вашим участием", — добавил президент.