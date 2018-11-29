Комиссаров на посту сопредседателя штаба ОНФ хочет влиять на экономику

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, избранный сопредседателем центрального штаба ОНФ в четверг, на этой должности интересуется теми областями экономики, в которых может оказать позитивное влияние, сказал журналистам сам Комиссаров.

"Для меня наиболее интересны те области нашей экономики страны, где я могу повлиять на позитивные изменения. Цели и задачи сформулированы в указе президента. Вопрос реализации – всегда наиболее сложная часть любых целей и задач. Исходя из моего опыта, знаний в работе, я думаю, мы сможем оказать президенту действенную поддержку", — сказал Комиссаров.

Ранее в среду на съезде ОНФ был изменен устав Движения и избраны пятеро (вместо троих, как раньше) новых сопредседателей центрального штаба. Помимо Комиссарова, новыми сопредседателями стали руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.