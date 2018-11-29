Путин отметил важность роли ОНФ для государства

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил новых сопредседателей центрального штаба ОНФ с избранием, отметив важность роли движения для государства и хорошую экспертную базу.

"Это важная для государства структура, важная общественная, важная для государства в силу того, что она общественная, незабюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом, чувствующая гораздо лучше подчас, чем люди, обличенные государственными полномочиями то, что нужно конкретному человеку в конкретном месте, имеющие возможность влиять на принимаемые решения, следить и контролировать их реализацию", — сказал Путин на съезде ОНФ.

Он поздравил новых сопредседателей центрального штаба с избранием и отметил, что ОНФ "создал очень хорошую экспертную базу, что помогает в работе по конкретным направлениям"