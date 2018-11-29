В России удалось остановить распространение ВИЧ, заявили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. России удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и получить отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года, это произошло на фоне значительного увеличения числа граждан, обследованных на инфекцию, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как следует из доклада ВОЗ, опубликованного в среду, в 2017 году в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 159 420 новых случаев ВИЧ-инфекции (20 на 100000 населения). При этом самые высокие показатели на 100 тысяч населения якобы наблюдались в Российской Федерации (71,1), Украине (37), Белоруссии (26,1) и Республике Молдова (20,6), а самые низкие – в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9), отмечается в документе.
"Российская Федерация ведет системную, планомерную работу по снижению количества случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. Так, в России утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции, и как результат комплекса мер значительно замедлено распространение заболевания по стране. Если в 2013 году темп прироста составлял 13%, в 2017 году – только два, и за 10 месяцев этого года – минус два процента. То есть, нам удается остановить распространение заболеваемости и получить отрицательные цифры прироста", — заявила Попова.
При этом, по ее словам, в 2018 году в стране на 13% увеличилось количество лиц, протестированных на ВИЧ.
"Так, в прошлом году в России обследовано на ВИЧ до 30% совокупного населения страны, а в 2018 году это количество увеличилось еще на 13%. То есть такое снижение числа инфицированных у нас идет на фоне увеличенного количества обследованных", — подчеркнула собеседница агентства.
Попова также выразила сомнение в том, что показатели, заявленные для Украины, объективны.
"Тем более сомнительны цифры по Украине, где сегодня эпиднадзором не занимается никто", — сказала она.