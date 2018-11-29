В России удалось остановить распространение ВИЧ, заявили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. России удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и получить отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года, это произошло на фоне значительного увеличения числа граждан, обследованных на инфекцию, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health Ученые подсчитали число россиян, почти неуязвимых для ВИЧ

В целом, по ее словам, темп прироста заболеваемостью ВИЧ снизился с 13% в 2013 году до минус двух процентов в 2018 году.

Как следует из доклада ВОЗ, опубликованного в среду, в 2017 году в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 159 420 новых случаев ВИЧ-инфекции (20 на 100000 населения). При этом самые высокие показатели на 100 тысяч населения якобы наблюдались в Российской Федерации (71,1), Украине (37), Белоруссии (26,1) и Республике Молдова (20,6), а самые низкие – в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9), отмечается в документе.

"Российская Федерация ведет системную, планомерную работу по снижению количества случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. Так, в России утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции, и как результат комплекса мер значительно замедлено распространение заболевания по стране. Если в 2013 году темп прироста составлял 13%, в 2017 году – только два, и за 10 месяцев этого года – минус два процента. То есть, нам удается остановить распространение заболеваемости и получить отрицательные цифры прироста", — заявила Попова.

"Вместе с тем хотелось бы отметить, что Российская Федерация — одно из немногих государств в мире, которое ведет персональный учет каждого выявленного ВИЧ-инфицированного, а также ведет учет лиц, получающих лекарственные препараты за счет бюджета. Такой строгий учет не позволяет потерять ни одного пациента, в отличие от ряда зарубежных стран, включая европейские, где оценка ситуации ведется по узким эпидемиологическим исследованиям (без учета каждого из инфицированных)", — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, в 2018 году в стране на 13% увеличилось количество лиц, протестированных на ВИЧ.

"Так, в прошлом году в России обследовано на ВИЧ до 30% совокупного населения страны, а в 2018 году это количество увеличилось еще на 13%. То есть такое снижение числа инфицированных у нас идет на фоне увеличенного количества обследованных", — подчеркнула собеседница агентства.

Попова также выразила сомнение в том, что показатели, заявленные для Украины, объективны.

"Тем более сомнительны цифры по Украине, где сегодня эпиднадзором не занимается никто", — сказала она.