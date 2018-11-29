Состав Центрального штаба ОНФ увеличился до 68 человек

Участники на съезде Общероссийского народного фронта в Москве

Участники на съезде Общероссийского народного фронта в Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Съезд Общероссийского народного фронта на пленарном заседании избрал новый состав центрального штаба, в который вошли 68 человек вместо 57, сообщил РИА Новости участник заседания

"Съезд ОНФ избрал новый состав Центрального штаба. Его состав увеличился до 68 человек", — сказал собеседник агентства.

По словам участника заседания, в новый состав центрального штаба вошли заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Антон Гетта, руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Кроме того, в состав центрального штаба ОНФ вошли сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, фехтовальщица, олимпийская чемпионка Софья Великая, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, телеведущий Эдуард Петров, сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко, а также режиссер Карен Шахназаров.