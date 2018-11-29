Рошаль в качестве сопредседателя штаба ОНФ планирует лечить равнодушие

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, избранный сопредседателем центрального штаба ОНФ в четверг, на этой должности планирует лечить равнодушие хирургическими методами, рассказал журналистам сам Рошаль.

"Равнодушие. Хирургическими", — ответил Рошаль на вопрос журналистов о том, какие больные места у государства и какими методами он собирается лечить Он также добавил, что не испытывает никакого волнения в связи с этим избранием.

Ранее в среду на съезде ОНФ был изменен устав Движения и избраны пятеро (вместо троих, как раньше) новых сопредседателей центрального штаба. Помимо Рошаля, новыми сопредседателями стали руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.