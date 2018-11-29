Центральные улицы и парки Москвы начнут украшать к Новому году со 2 декабря

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Монтаж новогодних конструкций на Тверском Бульваре, в Пушкинском сквере, "Музеоне" и других центральных улицах и парках Москвы начнётся со 2 декабря, сообщила журналистам руководитель ОО "К-Декор" Елена Зайцева.

ООО "К-Декор" является одной из числа компаний, занимающихся производством и монтажом праздничных конструкций. Компания уже ранее принимала участие в украшении столицы ко Дню города.

"Лубянскую площадь мы начнём украшать со 2 декабря. Остальные площадки — это Тверской бульвар, Пушкинская площадь, "Музеон", Лубянская площадь и у нас очень много парков — в Кузьминках, Зябликово, Лефортово и другие. Я думаю, что их мы тоже начнём украшать со 2 декабря", — сказала Зайцева в четверг в ходе пресс-тура.

Ранее сообщалось, что в основу концепции праздничного оформления улиц Москвы и площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" легли образы бенгальских огней и старинных проездных талонов.

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется в столице 14 декабря. Фестивальные площадки будут открыты для жителей и гостей города целый месяц.