Эксперты поддерживают внесение поправок в закон об ОСАГО

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, поддерживают инициативу Банка России о внесении поправок в закон об ОСАГО, благодаря чему водители смогут извещать страховщиков о произошедшей аварии в электронном виде.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в Банке России рассматривают возможность внесения поправок в закон об ОСАГО, которые позволят автовладельцам извещать страховщика о случившемся ДТП в электронном виде. Таким образом регулятор отреагировал на возросшее в несколько раз число регрессных требований со стороны страховых компаний, когда граждане по тем или иным причинам не предоставили бланк извещения об аварии.

По словам вице-президента "Движения автомобилистов России" Леонида Ольшанского, ОСАГО исходит из принципа презумпции виновности, что водитель обязательно попадет в ДТП, поэтому должен заранее заплатить, но важнейший принцип Конституции РФ — презумпция невиновности. Ольшанский считает, что закон об ОСАГО нужно отменять, но пока ему "ставят подпорки".

"Конечно, лучше такая подпорка, что не надо ехать, а лучше в электронном виде известить. Главное — как закрепить, с точки зрения компьютерной технологии, что действительно уведомил. Что будет считаться уведомлением? Что в случае чего надо будет суду представить?" — сказал Ольшанский.

"Ее доктрина (Конституции) выражена в том, что все мы рождаемся, живем, работаем как честные и порядочные граждане, пока не доказано обратное: что Иванов — вор, Петров — убийца, а Сидоров — нарушитель правил дорожного движения", — считает Ольшанский.

По мнению главы Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева, у водителей будет гораздо меньше проблем, если процедура извещения страховщика об аварии будет упрощена.

"Я считаю, что это абсолютно разумная нормальная инициатива. Я думаю, на порядок исключит те регрессные требования, которые выставляют целые компании, потому что вот этот вот пробел в законе позволял страховым компаниям как раз выставлять регрессные требования. Если банк на сегодняшний момент эту процедуру упростит, то, я думаю, у автовладельцев будет гораздо меньше проблем", — сообщил Канаев.