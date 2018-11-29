В России инвалидов на колясках с двигателями приравняли к пешеходам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Инвалидов на колясках с двигателем приравняли в России к пешеходам, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

"Внесенными в правила изменениями также уточнено понятие "пешеход". К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем", — говорится в документе.

Ранее у инвалидов с колясками на двигателях был неопределенный статус.