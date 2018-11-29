В Ростове в 2019 году начнут строительство базы ФК "Ростов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости. Строительство конно-спортивной школы и базы ФК "Ростов", которые войдут в спортивный кластер в левобережной части Ростова-на-Дону, начнется в 2019 году, сообщает правительство области.

К настоящему времени участки под строительство данных объектов уже определены. "Создание конно-спортивной школы на территории 14,4 гектара начнется в первом полугодии 2019 года с инженерного обустройства площадки", — говорится в сообщении. Средства на строительство объекта в размере 483 миллионов рублей будут выделены по программе "Газпром — детям".

Создание второго объекта — тренировочной базы для ФК "Ростов" — начнется на участке в 18 гектаров восточнее гребного канала. За 3 года из федерального бюджета по программе "Спорт – норма жизни" на строительство футбольного комплекса будет направлено 473,4 миллиона рублей. На базе предусмотрены общежития для ФК "Ростов", детская футбольная академия, девять тренировочных полей, из них семь — с натуральным покрытием. Важной частью базы станет крытый манеж.

Губернатор области Василий Голубев поручил профильным министерствам проработать вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой всех объектов будущего спортивного кластера. "Создание спортивных объектов в левобережье нужно вести комплексно, органично вписывая их в структуру создаваемого спортивного кластера – тренировочной базы по олимпийским видам спорта. В результате должен появиться современный спортивный кластер, аналогов которому нет на юге России", — цитируются в сообщении слова Голубева.

В левобережной зоне планируется строительство ледового комплекса на 5,5 тысячи мест, гандбольного комплекса на 4,5 тысячи мест, а также спортивных сооружений на территории гребного канала и конно-спортивной школы. Центром спортивного кластера станет стадион "Ростов Арена", построенный в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Предполагается, что спортивный кластер позволит готовить спортсменов по 18 олимпийским видам спорта. Ориентировочный срок окончания строительства — 2023 год.

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