В России отменили обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Внесёнными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины", — говорится в постановлении.

Обязанность устанавливать знак была закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.

Как ранее сообщили в МВД РФ, опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность и все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об отмене обязанности водителей по его установке.