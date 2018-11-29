В России отменили обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
Обязанность устанавливать знак была закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.
Как ранее сообщили в МВД РФ, опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность и все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об отмене обязанности водителей по его установке.