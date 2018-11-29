"Детские" автомобили ЦОДД будут напоминать водителям о юных пешеходах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустил тематический автомобиль, оформленный в виде детского рисунка, который будет курсировать около школ и детских садов, напоминая водителям о юных пешеходах, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

Всего в городе будет курсировать два автомобиля ЦОДД, первый был запущен сегодня. Они будут оформлены в виде детского рисунка с надписями "Водитель, пропусти пешехода!", "Осторожно! Дети на дороге".

"На 2 паркона мы планируем потратить сумму в пределах 100 тысяч рублей", — заявил Чернов.

По его словам, есть статистика по школам, рядом с которыми было зафиксировано наибольшее количество ДТП с участием детей. "Мы стараемся делать больше регулируемых пешеходных переходов, устанавливаем дополнительную подсветку на светофорах, снижаем скорость вблизи учебных заведений, устанавливаем лежачие полицейские и камеры для фиксации нарушителей", — заявил Чернов.

"Раз в несколько недель мы будем школу и маршрут движения паркона менять", — добавил он.