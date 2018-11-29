В ОП выступили против идеи вернуть курилки в аэропорты и на вокзалы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Идея вернуть курительные комнаты в аэропорты и на вокзалы лежит не в сфере интересов курильщиков, а табачных компаний: нельзя отменять действующий закон, запрещающий курение в ряде общественных мест, он показал свою эффективность, считает глава движения "Трезвая Россия" и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале текущего года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

"Мы в категорической форме против такой идеи. Мы не согласны, что нужно пустить вспять действующий хороший эффектный федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", — сказал РИА Новости Хамзаев.

По его мнению, идея возвратить курительные комнаты в аэропорты находится "в сфере интересов табачных корпораций", а не в "сфере зоны комфорта курильщиков", поскольку чем больше пространство для курения в аэропорту — тем больше пространства для рекламы табачных изделий.

Хамзаев считает, что парламентариям следует думать не о возвращении курительных комнат, потакая тем самым вредным привычкам россиян, а о разработке качественных медицинских программ и альтернатив для тех, кто не может несколько часов "потерпеть в аэропорту без сигарет".

"Есть действующий закон, и его нужно оставить в покое. Он большими нервами, трениями и прениями был принят и дает определенную положительную динамику", — добавил собеседник агентства.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах. —0-