В ОП выступили против идеи вернуть курилки в аэропорты и на вокзалы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Идея вернуть курительные комнаты в аэропорты и на вокзалы лежит не в сфере интересов курильщиков, а табачных компаний: нельзя отменять действующий закон, запрещающий курение в ряде общественных мест, он показал свою эффективность, считает глава движения "Трезвая Россия" и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
"Мы в категорической форме против такой идеи. Мы не согласны, что нужно пустить вспять действующий хороший эффектный федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", — сказал РИА Новости Хамзаев.
По его мнению, идея возвратить курительные комнаты в аэропорты находится "в сфере интересов табачных корпораций", а не в "сфере зоны комфорта курильщиков", поскольку чем больше пространство для курения в аэропорту — тем больше пространства для рекламы табачных изделий.
"Есть действующий закон, и его нужно оставить в покое. Он большими нервами, трениями и прениями был принят и дает определенную положительную динамику", — добавил собеседник агентства.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах. —0-