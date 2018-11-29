ОНФ запустит мобильное приложение для жалоб по любым вопросам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустит мобильное приложение, в котором каждый россиянин сможет рассказать о своих проблемах в любых сферах, рассказала журналистам сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева.
Съезд ОНФ проходит в четверг в Москве. Основной вопрос съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных "майским указом".