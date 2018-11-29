Степашин предложил приравнять книги к социально значимым товарам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Необходимо подумать над тем, чтобы приравнять книжную продукцию в РФ к социально значимым товарам, с таким предложением выступил на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ глава Российского книжного союза Сергей Степашин.

В четверг в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction состоялось заседание оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.

"Я предлагаю еще раз вернуться к мерам государственной поддержки в части законодательного обеспечения книжной отрасли. Это придание книжной продукции статуса социально значимого товара. Замечательные книги, но посмотрите, сколько они стоят. Для большей части населения это вопрос. Я предлагаю вернуться к этому вопросу и в следующем году обсудить конкретные меры", — сказал Степашин.