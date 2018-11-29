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В Госдуме прокомментировали идею вернуть курилки в аэропорты и на вокзалы

(обновлено: 08:40 29.11.2018)
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© Fotolia / vegeТабличка Курение запрещено. Архивное фотоТабличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / vege

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отношение к возможности возврата курительных комнат в аэропорты и на вокзалы двоякое, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме раскритиковали идею создания курилок в больницах и санаториях
"С одной стороны, наличие курительных комнат будет неким побуждающим фактором, чтобы пойти и выкурить лишнюю сигаретку, а с другой стороны, люди, которые курят, являются заложниками ситуации и деваться им некуда. Если взять те же европейские страны, то на многих объектах транспортной инфраструктуры, например, в аэропортах, есть курительная комната", — пояснил депутат, заметив, что когда-то тоже курил, но бросил.

"И мнения людей в России по вопросу курения очень разнятся. Кто-то категорически говорит, что надо каленым железом выжигать признаки этого явления, а кто-то говорит, что нельзя этого делать", — продолжил Старовойтов, отметив при этом, что, понимая проблемы тех, кто курит, депутат обязан в этом вопросе придерживаться линии партии, членом которой является.

"Позиция ЛДПР достаточно кардинальная в этом отношении и состоит в том, чтобы минимизировать какие-либо возможности для курения", — пояснил он. "Бывают ситуации, когда надо, наверное, принять волевое решение. Жалко, конечно, и тех, кто курит, и тех, кто не курит, в том числе бросил курить, но вынужден нюхать эти запахи. Вопрос в том, кого больше жалко", — добавил парламентарий.

Сигареты в пепельнице. Архивное фото
© Fotolia / nuklein
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В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале текущего года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Бросить курить, а зачем?
© Инфографика
Бросить курить, а зачем?
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