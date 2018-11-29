Экс-участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, сколько стоит выход в финал

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывший участник популярного шоу "Битва экстрасенсов" в анонимном интервью телеканалу "360" заявил, что ему предлагали пройти в финал проекта за 450 тысяч рублей.
Также собеседник телеканала заявил о том, что всех участников проекта ведут редакторы, а перед испытаниями им рассказывают необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.
По его словам, на проекте действительно было много участников, которые не имели никакого отношения к экстрасенсорике.
Как отметил мужчина, одно лишь попадание на шоу уже гарантирует хороший заработок в будущем. По его мнению, это осознали и организаторы программы.
"Битва экстрасенсов" — популярное российское телешоу канала ТНТ о сверхспособностях. В феврале 2017 года программа получила антипремию от министерства образования и науки России за популяризацию лженауки.